На Невском проспекте начались работы по установке камер, фиксирующих нарушения ПДД

В настоящее время идет прокладка кабеля в канализациях и в открытых траншеях.

Начались технические работы первого этапа на Невском проспекте для дальнейшего размещения камер фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД на семи перекрестках Невского проспекта. Об этом сообщил Комитет по информатизации и связи.

В настоящее время идет прокладка кабеля в канализациях и в открытых траншеях. Для этого потребовалось разобрать тротуарное покрытие, после завершения всех работ гранитные плиты, тротуарная плитка и асфальт будут восстановлены. На данный момент специалисты проложили более 4000 м кабеля в канализации на перекрестке с Большой Конюшенной улицей и более 800 м в канализации на перекрёстке с Думской улицей. Демонтированы гранитные плиты и начаты земляные работы на перекрестках с Б. Конюшенной ул. и Литейным проспектом. В ближайшее время запланированы работы в канализации на перекрестке с каналом Грибоедова.

Камеры будут фиксировать различные нарушения правил проезда перекрёстка: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и др.

Сейчас в Петербурге за безопасностью на дорогах следят 1073 комплекса фиксации нарушений ПДД. Из них 1029 стационарных комплексов и 44 передвижных комплекса фотовидеофиксации.

Также в Петербурге камера в тестовом режиме начала фиксировать автомобили, не уступившие дорогу пешеходам.

Фото: Комитет по информатизации и связи