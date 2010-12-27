На Народной собралась пробка из-за разбитой машины посреди дороги

Водители не могут проехать в сторону Мурманского шоссе.

С утра в Невском районе образовалась пробка из-за аварии, затрудняющей движение. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП.

По словам очевидцев, утром 7 марта на Народной улице столкнулись "Форд" и "Хендай". В результате "Форд" въехал в ограждение, а "Хендай" получил серьезные повреждения. О пострадавших пока что ничего не известно, но из-за ДТП другим автомобилистам трудно проехать в сторону Мурманского шоссе.

Участники аварии выставили предупреждающие знаки. Все подробности выясняются.

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Фото ДТП и ЧП/ВК