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В Адмиралтейском районе загорелась комната в коммунальной квартире
Сегодня, 20:50
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MShaffter

В Адмиралтейском районе загорелась комната в коммунальной квартире

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Из горящей квартиры эвакуировали 4 человека.

На набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе загорелась коммунальная квартира.

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщает, что сегодня вечером, 27 декабря, в Адмиралтейском районе на набережной Фонтан6ки в доме 127 на 5 этом этаже загорелась комната в 8-комнатной коммунальной квартире. Утоняется, что 25-метровая комната полностью в огне. Из горящей квартиры эвакуированы 4 жильца. Эвакуация с вышележащих этажей продолжается.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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