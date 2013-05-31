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Лоси вышли на прогулку по Муринской дороге
Сегодня, 9:17
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mapero

Лоси вышли на прогулку по Муринской дороге

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В сети комментаторы отметили, что животные очень часто выходят на проезжую часть.

Недалеко от Петербурга горожане заметили четырех взрослых лосей, которые направились от Пискаревского проспекта к Муринской дороге. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

 В комментариях водители отметили, что в этих местах животные встречаются не впервые. Некоторые пользователи предположили, что из-за непрерывного транспортного потока звери не могут продолжить миграцию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сезон миграции лосей начался в Ленобласти. Напомним, за сбитого лося в пределах предупреждающего знака "Дикие животные" назначается штраф до 80 тысяч рублей.

Фото: pixabay

Теги: животные на дороге, муринская дорога, пискаревский проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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