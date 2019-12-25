На Московском вокзале задержали гражданина, находящегося в международном розыске

Задержанного передали инициатору розыска.

Полиция в Петербурге отчиталась о задержании человека, который находится в международном розыске. Как сообщили 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, накануне утром сотрудниками отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России на территории Московского вокзала был задержан гражданин 40-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.

Он находился в международном розыске за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Задержанного передали инициатору розыска.

В конце 2021 года в Московской области правоохранительные органы поймали легендарного вора в законе, которого искали 28 лет после убийства милиционера.

Фото: Piter.tv