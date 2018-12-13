На Московском шоссе столкнулись фура, легковушка и мотоцикл

Байкер находится в тяжелом состоянии.

В Тосненском районе Ленинградской области утром 16 мая произошла массовая авария. На участке Московского шоссе столкнулись фура, легковой автомобиль и мотоцикл. Последний чудом остался жив. Остальные участники движения серьезно не пострадали. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Местные жители заметили, что транспортные средства столкнулись вблизи деревни Жары. В ГИБДД по региону рассказали, что виновником ДТП является байкер 1980-го года рождения. Именно он наехал на ВАЗ 2115. Машина российского автопрома двигалась по встречной полосе. За рулем находился молодой человек 1991-го года рождения. После удара мотоциклист еще раз ударился о машину: на этот раз не повезло грузовому "Рено".

В настоящее время мотоциклист госпитализирован с травмами в тяжелом степени тяжести. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Коллонтай перевернулся полицейский УАЗ: пострадал человек.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб