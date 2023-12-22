В связи с этим автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 20 минут.

Сегодня, 24 мая, на Московском шоссе образовался затор. Автомобили "встали" в сторону Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

В связи с этим автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 20 минут. Время в пути тоже увеличено.

Просим заранее планировать свой маршрут. Пресс-служба "Организатора перевозок"

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Фото: Piter.tv