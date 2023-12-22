Сегодня, 24 мая, на Московском шоссе образовался затор. Автомобили "встали" в сторону Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
В связи с этим автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 20 минут. Время в пути тоже увеличено.
Просим заранее планировать свой маршрут.
Пресс-служба "Организатора перевозок"
Ранее мы писали, что Малая Октябрьская детская железная дорога почти готова к открытию сезона.
Фото: Piter.tv
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