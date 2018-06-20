На Московском проспекте школьники отобрали мобильник у 42-летнего мужчины

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Московском районе задержали троих подростков, похитивших телефон у 42-летнего мужчины. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, в воскресенье, 21 апреля, около шести вечера у дома №224 Московском проспекте к мужчине подошли ученики 8-9 классов. Они распылили ему в лицо жидкость из аэрозольного баллончика и забрали мобильный телефон.

Подростков задержали по горячим следам и изъяли похищенное. Школьников передали родителям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: В Усть-Ижоре у бизнесмена украли три иконы и немецкий аккордеон.

Фото: Piter.TV