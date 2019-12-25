На Московском проспекте починили прорванную трубу с горячей водой

В общей сложности специалисты заменили 17 метров ненадежного трубопровода.

Вечером в минувшую среду, 2 декабря, в Москвоском районе специалисты починили прорванную трубу с горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба "Теплосети".

Так, специалисты "Теплосети" завершили ремонтные работы у дома № 208, литера А по Московскому проспект. Сварочные работы завершились в 19:00, а кипяток по трубам пустили в 21:00.

На участке работали семь аварийно-ремонтных бригад из 41 человека и 14 единиц техники. Специалисты заменили 32 метра ненадёжного участка и проверили новый трубопровод.

Ранее мы сообщали о том, что с 13 декабря изменится расписание пригородных электричек.

Фото:пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"