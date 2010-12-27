Неизвестные ограбили букмекерскую контору в Московском районе

Полиция возбудила уголовное дело.

Из букмекерской конторы, расположенной около станции метро "Электросила" неизвестные вооруженные люди вынесли 130 тыс. рублей. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", ограбление произошло в ночь на 25 марта.

Известно, что в контор "1хСтавка" на Московском проспекте зашли четыре мужчины. Они начали угрожать 34-летнему администратору и потребовали 24-летнюю девушку-кассира открыть сейф с деньгами.

Неизвестные забрали из хранилища 112 200 рублей, а также 15 тыс. личных денег сотрудницы. После этого банда злоумышленников скрылась в неизвестном направлении.

Охрана букмекерской конторы приехала через 15 минут. Однако на месте происшествия никого задержать не удалось. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения для подробного изучения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.tv сообщал, что англичанин вышел погулять по Невскому проспекту и остался без 250 тыс. рублей.