Троллейбусное движение на Московском проспекте берет отпуск на три дня

Некоторые маршруты изменятся из-за аварийных работ.

Аварийные работы на водопроводе дали троллейбусному движению по Московскому проспекту внеплановый короткий отпуск. С 01:00 9 ноября до 01:00 11 ноября "рогатые" не смогут проехать по проспекту у дома №120 в одном направлении от станции метро "Электросила" до пл. Московские ворота. Об этом предупреждает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Транспорт №26 вынужденно пойдет от конечной "Ж/д станция Сортировочная" по действующей трассе до конечной "Станция метро "Электросила". Обратно он двинется по улицам Решетникова и Сызранской и по проспекту Юрия Гагарина). Троллейбус №44 пойдет от конечной "Авангардная улица" по действующей трассе до площади Конституции, затем по Ленинскому проспекту и улице Типанова до конечной "Московская площадь". Обратный путь пройдет по улицам Ленсовета и Типанова.

На некоторые маршруты аварийные работы не повлияют: троллейбусы №15 и №17 пойдут как прежде, только в указанные дни на линии выйдут электробусы с увеличенным автономным ходом.

Ранее мы сообщали, что на развязке с Московским шоссе перекроют пять съездов КАД одновременно.

Фото: Piter.TV