На Московском проспекте "Фольксваген" снес дорожный знак

Piter.tv стала доступна видеозапись с места аварии.

В Московском районе Петербурга автомобилист сбил дорожный знак. Инцидент произошел вечером 30 января. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. По данным очевидца, ДТП произошло на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы, у дома под номером 190.

Piter.tv публикует запись с камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах зафиксировано, что машина столкнулась с препятствием и начала дымиться. До этого иномарка "Фольксваген пассат" совершила непонятный пируэт. На данный момент информации о состоянии водителя нет. Предположительно он не получил серьезных травм.

Ранее Piter.tv писал о том, что Старорусская улица оказалась в пару из-за прорыва трубы.

Фото и видео: Piter.tv



