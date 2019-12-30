Старорусская улица оказалась в пару из-за прорыва трубы

На участке ведутся работы.

Вечером 30 января на Старорусской улице прорвало трубу. Очевидец поделился видео с места событий в социальных сетях.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", специалисты приступили к ремонтным работам в 18:25. Инцидент произошел у дома 5 корпус 3.

В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей, повреждений не было замечено. Реальный ущерб будет возмещен, пообещали в "Теплосети".



Для того, чтобы предотвратить серьезное технологическое нарушение, на предприятии решили заменить ненадежный участок. Жителей соседних зданий перевели на резервную схему теплоснабжения.

"Для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию", — сказали в пресс-службе "Теплосети".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"