  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:25
122
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Старорусская улица оказалась в пару из-за прорыва трубы

0 0

На участке ведутся работы.

Вечером 30 января на Старорусской улице прорвало трубу. Очевидец поделился видео с места событий в социальных сетях. 

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", специалисты приступили к ремонтным работам в 18:25. Инцидент произошел у дома 5 корпус 3. 

В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей, повреждений не было замечено. Реальный ущерб будет возмещен, пообещали в "Теплосети". 

Для того, чтобы предотвратить серьезное технологическое нарушение, на предприятии решили заменить ненадежный участок. Жителей соседних зданий перевели на резервную схему теплоснабжения. 

"Для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию",

— сказали в пресс-службе "Теплосети". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии