Старорусская улица оказалась в пару из-за прорыва трубы

Вечером 30 января на Старорусской улице прорвало трубу. Очевидец поделился видео с места событий в социальных сетях.
Как сообщили Piter.TV в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", специалисты приступили к ремонтным работам в 18:25. Инцидент произошел у дома 5 корпус 3.
В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей, повреждений не было замечено. Реальный ущерб будет возмещен, пообещали в "Теплосети".
Для того, чтобы предотвратить серьезное технологическое нарушение, на предприятии решили заменить ненадежный участок. Жителей соседних зданий перевели на резервную схему теплоснабжения.
"Для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию",
— сказали в пресс-службе "Теплосети".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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