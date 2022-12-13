На Московском проспекте 13 фасадов получат вечернюю художественную подсветку

Первая художественная подсветка на проспекте появилась в 2010 году (от Бассейной до площади Победы).

На Московском проспекте (от Фонтанки до Обводного канала) продолжается установка оборудования архитектурно-художественной подсветки. Работы начались в октябре 2022 года и завершатся в 2023 году. Уже смонтировано 80% светильников. На 13 фасадах установят 716 светодиодных ламп, сообщили в Смольном.

Московский проспект входит в тройку самых длинных проспектов Петербурга. Его протяженность – более 9 километров. Первая художественная подсветка на проспекте появилась в 2010 году (от Бассейной до площади Победы).

На сегодняшний день для светового оформления фасадов Московского проспекта применяется более 10 тысяч светильников.

Также в Петербурге реставрируют фасады 44 домов-памятников.

Фото: Смольный