На Мытнинской рухнул фасад эркера

Ранее управляющая компания выступила инициатором приближения сроков капитального ремонта фасада.

В среду, 15 декабря, по улице 4-я Советская, в доме 46/8 обвалился фасад эркера. Он прорвал строительную защитную сетку, расположенную на втором этаже здания. Об этом сообщили в Telegram -канале "Центр. Новости".

В результате происшествия произошло самообрушение штукатурного слоя общей площадью 3 кв м. Сейчас специалисты проводят мероприятия по безопасности, место огородили. Обследовать место обрушения планируют в четверг, 16 декабря.

Согласно данным руководства ЖКС №3, в ведении которого находится дом, до этого управляющая компания выступила инициатором приближения сроков капитального ремонта фасада. УК предоставила все документы для актуализации адресного перечня капитального ремонта фасадов домов на 2021 год.

Ранее Эрмитаж планирует изменить цвет фасадов Зимнего дворца. Они приобретут более "пастельные тона".

Фото: Telegram / Протестный Петербург