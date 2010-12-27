На Михаила Дудина пожарные тушили квартиру на 24 этаже

Сведений о пострадавших нет.

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 26 декабря произошел пожар в многоэтажном здании. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Жители города рассказали, что заметили возгорания на 24 этаже по адресу улица Михаила Дудина, 25 корпус 2.

На данный момент подробностей об инциденте нет. К месту выезжали расчеты ГУ МЧС, а также карета скорой помощи. На заснятых свидетелями событий кадрах видно, как машины подъезжают к месту аварийной ситуации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в пожаре на Большой Конюшенной из-за кучи хлама погибла кошка.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Maksim Savelev