На Масленицу на Озере Долгом раздадут 2000 блинов

В воскресенье, 1 марта, приход весны отпразднуют жители Приморского района на масленичных гуляниях "Широкая Масленица" на Озере Долгом (пересечение проспекта Королева и Ольховой улицы). Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Приморский культурный центр".
Всех гостей праздника будут бесплатно угощать традиционными русскими блинами с горячим чаем. В этот день планируется раздать 2 000 блинов. На сцене весь день будут выступать фольклорные коллективы в народных костюмах, также зрителей ждут театрализованные представления, дружные хороводы и игры со скоморохами.
Кульминацией праздника станет традиционное сжигание двухметрового чучела масленицы, которое состоится в 16:00.
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Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Приморский культурный центр"
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