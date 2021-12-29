На Маршала Жукова закончился ремонт теплосети

По вопросам теплоснабжения стоит обращаться к управляющей компании.

Специалисты "Теплосети" завершили ремонт на проспекте Маршала Жукова, 74/1. Накануне там произошел прорыв трубы.

По информации теплоэнергетической компании, были заменены более 7 метров ненадежного трубопровода и проведена необходимая диагностика. Специалисты подключили новый участок. Систему отопления перевели в штатный режим. Работы завершили уже во втором часу ночи 11-го февраля, то есть с опережением нормативного срока.

Если тепло до сих пор не появилось, необходимо обратиться в управляющую компанию.

Ранее Piter.TV писал о том, что "Теплосеть" повышает надежность теплоснабжения потребителей в Кировском районе. Рассказали, какие работы ведутся в районе.

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