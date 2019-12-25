На Маршала Жукова во время групповой драки мужчину ударили стеклянной бутылкой

Подозреваемый задержан, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В ночь на 21 июля около 02:00 у дома 76 по улице Маршала Жукова произошла групповая драка. Во время ссоры неизвестный ударил мужчину стеклянной бутылкой и с места скрылся.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, по подозрению задержан 23-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

В Колпино мужчина порезал сожительницу ножом и пытался совершить самоубийство.

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