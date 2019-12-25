На Маршала Захарова сын накинулся с ножом на отца после ссоры

Конфликт возник после распития алкогольных напитков.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июля в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что его ударили ножом в д. 60 по ул. Маршала Захарова.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что пенсионеру нанёс ножевое ранение его сын после ссоры. Известно, что конфликт начался после распития алкогольных напитков. Пострадавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что житель Ленобласти получил смертельный удар ножом от сожительницы.

Фото: Piter.tv