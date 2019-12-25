На Маршала Захарова коммунальщики закончили работы по устранению дефекта на трубе

Движение автобусов, которые изменили маршруты из-за разлива горячей воды, восстановлено.

На Маршала Захарова вернулся общественный транспорт после завершения работ коммунальщиков, которые устраняли последствия прорыва трубы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального организатора перевозок.

Автобусы №№ 83, 87, 111, 142 и 160 вновь вышли на привычные маршруты. Теперь петербуржцы вновь могут ходить по улице, не боясь промочить ноги.

Напомним, что на улице Маршала Захарова днем ранее два раза бил фонтан из кипятка. Аварию заметили у дома № 50.

Фото: Piter.tv