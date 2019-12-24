  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:02
201
matveyvn
Код вставки плеера

На Манежной площади в Москве заменили памятник маршалу Жукову

0 0

Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, у коня приподнята левая передняя нога.

На Манежной площади в Москве заменили памятник маршалу Жукову. Старый монумент демонтировали.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе департамента культурного наследия города, памятник вернут на место после реставрации, приуроченной к 75-й годовщине Победы. 

Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, у коня приподнята левая передняя нога.

Памятник Георгию Жукову установили на Манежной площади в Москве 8 мая 1995 года.

Ранее мы рассказывали, что новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы.

Теги: 9 мая, жуков, парад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии