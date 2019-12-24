Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, у коня приподнята левая передняя нога.

На Манежной площади в Москве заменили памятник маршалу Жукову. Старый монумент демонтировали.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе департамента культурного наследия города, памятник вернут на место после реставрации, приуроченной к 75-й годовщине Победы.

Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, у коня приподнята левая передняя нога.

Памятник Георгию Жукову установили на Манежной площади в Москве 8 мая 1995 года.

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