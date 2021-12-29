На Майдане в Киеве прозвучал гимн СССР

Всю ночь The Reuters вели трансляцию из столицы Украины.

На Майдане в центре Киева прозвучал гимн Советского союза. Об этом сообщили местные журналисты, смотревшие трансляцию от информационного агентства The Reuters. Ролик доступен на YouTube-канале иностранного издания. Британские таблоиды накануне назначили для мира время "вторжения на Украину". Это должно было якобы произойти в три часа ночи по местному времени. В Кремле с иронией оценили эти слухи. Официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков предложил гражданам Украины завести для этого будильники.

В связи с существующей угрозой представители The Reuters запустили прямую трансляцию из украинской столицы. Она получила название "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". В описании к прямому эфиру говорится о том, что РФ отводит боевые силы от государственной границы с Украиной, но при этом на Западе якобы не видят этому доказательств.

Во время трансляции зрители могли также слышать и другие фоновые композиции и звук, похожий на телевизионный эфир. Трансляция началась около семи часов назад. Она продолжается и сейчас.

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Фото и видео: Telegram / Klymenko Time

