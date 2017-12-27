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На Мадагаскаре нашли восемнадцать видов пауков
Вчера, 18:18
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nadiputintseva
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На Мадагаскаре нашли восемнадцать видов пауков

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Теперь пауков-каннибалов насчитывается около сорока видов.

Ученые обнаружили на Мадагаскаре 18 ранее неизвестных видов паука-пеликана. Первый раз клювовидного паука нашли в 19 веке в янтарной плите. Ученые  оценили ее возраст в 50 миллионов лет. Этих пауков считали вымершим видом.

Сравнение с пеликанами они получили благодаря большим хелицерам ротовой полости, которыми они ловят других пауков. В 1881 году на Мадагаскаре пауков нашли живыми и невредимыми. Их насчитывалось около 19 видов, а теперь их количество выросло почти вдвое.

Помимо "клюва" отличительной особенностью  этих насекомых является каннибализм. Эти пауки едят исключительно себе подобных. Они наносят укус жертве и держат ее на расстоянии, дожидаясь действия яда.

Учены считают, что описали все виды пауков. Теперь они хотят заняться изучением их предыстории, ведь они  жили еще при динозаврах. 

Фото: safari-safari.livejournal.com

Теги: наука , новости мира , пауки , природа
Категории: Мировые новости

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