На Мадагаскаре нашли восемнадцать видов пауков

Теперь пауков-каннибалов насчитывается около сорока видов.

Ученые обнаружили на Мадагаскаре 18 ранее неизвестных видов паука-пеликана. Первый раз клювовидного паука нашли в 19 веке в янтарной плите. Ученые оценили ее возраст в 50 миллионов лет. Этих пауков считали вымершим видом.

Сравнение с пеликанами они получили благодаря большим хелицерам ротовой полости, которыми они ловят других пауков. В 1881 году на Мадагаскаре пауков нашли живыми и невредимыми. Их насчитывалось около 19 видов, а теперь их количество выросло почти вдвое.

Помимо "клюва" отличительной особенностью этих насекомых является каннибализм. Эти пауки едят исключительно себе подобных. Они наносят укус жертве и держат ее на расстоянии, дожидаясь действия яда.

Учены считают, что описали все виды пауков. Теперь они хотят заняться изучением их предыстории, ведь они жили еще при динозаврах.

Фото: safari-safari.livejournal.com