На МКАД произошло массовое ДТП

По предварительным данным, пострадали два человека.

На 61-м километре Московской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что столкнулись как легковые, так и грузовые автомобили. В настоящее время движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте ДТП работают оперативные службы.

По информации телевизионного канала РЕНТ-ТВ, в результате аварии пострадали два человека, один из которого оказался зажат в машине.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста.

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