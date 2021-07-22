На МАКС-2021 представлен экспортный вариант РЭБ "Рычаг"

"Радиоэлектронные технологии" презентовали новинку в подмосковном Жуковском.

Посетителям международного авиакосмического салона МАКС-2021 в подмосковной Жуковском представили экспортный вариант системы РЭБ "Рычаг-АВ-Э". Данная система будет устанавливаться на боевые вертолеты Ми8-MТПР1. Она необходима для установления радиоэлектронных помех противнику и защиты летательных средств и наземных объектов. За счет помех РЭС прикрывает дружественные силы от атаки с воздуха и ПВО врага. Известно, что разработка "Рычага" принадлежит инженерам концерна "Радиоэлектронные технологии".

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Видео: YouTube / Военный обозреватель