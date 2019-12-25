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На Львиный мост вернулись фонари, пострадавшие от вандализма
Сегодня, 15:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Львиный мост вернулись фонари, пострадавшие от вандализма

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Специалисты ремонтировали Львиный мост с 10 августа по конец сентября 2022 года.

На Львиный мост вернулись фонари, пострадавшие от вандализма этим летом. Установка светильников стала завершающим этапом ремонта пешеходной переправы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Специалисты ремонтировали Львиный мост с 10 августа по конец сентября 2022 года. Переправа, которая является объектом культурного наследия, нуждалась в обновлении, так как последний по времени капитальный ремонт на ней проводился более двадцати лет назад.



Основные работы производились с полным закрытием моста и частичным ограничением движения судов по каналу Грибоедова. Самой главной задачей было восстановление и возвращение на место фонарей, которые пострадали от рук вандала. 

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: львиный мост, мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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