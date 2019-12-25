Специалисты ремонтировали Львиный мост с 10 августа по конец сентября 2022 года.

На Львиный мост вернулись фонари, пострадавшие от вандализма этим летом. Установка светильников стала завершающим этапом ремонта пешеходной переправы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".



Специалисты ремонтировали Львиный мост с 10 августа по конец сентября 2022 года. Переправа, которая является объектом культурного наследия, нуждалась в обновлении, так как последний по времени капитальный ремонт на ней проводился более двадцати лет назад.





Основные работы производились с полным закрытием моста и частичным ограничением движения судов по каналу Грибоедова. Самой главной задачей было восстановление и возвращение на место фонарей, которые пострадали от рук вандала.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"