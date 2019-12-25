На Лиговском проспекте построят жилой комплекс комфорт-класса за 8,5 млрд рублей

Рядом появится детский садик, а неподалеку уже заканчивается ремонт школы.

На участке между Лиговским проспектом и Тосиной улицей построят жилой комплекс комфорт-класса. Как сообщили в Setl Group, площадь участка под новый дом составила 3,8 га.

В ЖК планируется вместить 55 тысяч "квадратов" жилья и реализовать проект в одну очередь, стоимость строительства оценивается в 8,5 млрд рублей. В соседнем квартале, тем временем, завершается ремонт школы №359, где идет отделка всех помещений. В школе, не работавшей с 2011 года, установили лифт, модернизировали электросети и отопительную систему. Также на территории нового ЖК появится детский сад на 120 мест с бассейном, подземный паркинг и коммерческие помещения на первых этажах.

Также мы сообщали, что на намыве Васильевского острова построят 14 садиков и 7 школ к 2024 году.

Фото: Piter.TV