Центр ветеринарии откроется на Лиговском проспекте уже этой осенью

Он станет крупнейшим лечебно-диагностическим, лабораторным и научно-исследовательским ветеринарным учреждением в стране.

Уже этой осенью на Лиговском проспекте откроется Центр ветеринарии, который станет крупнейшим лечебно-диагностическим, лабораторным и научно-исследовательским ветеринарным учреждением в стране. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас на объекте ведутся строительные работы. Специалисты завершают наружное оформление здания и устанавливают внутренние инженерные сети.

В Центре будут обучать ветеринаров и повышать их квалификацию. Кроме того, здесь будут лечить животных. С помощью современного оборудования четвероногим можно будет делать КТ, рентген, проводить терапии и вакцинировать.

Ранее жители Парнаса заметили на фасаде дома летучую мышь.

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