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На Лиговском проспекте ограничивали движение из-за тушения пожара
Сегодня, 10:11
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На Лиговском проспекте ограничивали движение из-за тушения пожара

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На данный момент движение восстановлено.

Из-за пожара в доме №44 на Лиговском проспекте ограничивали проезд транспорта. Возгорание произошло в третьем часу ночи 24 января.

Всех направляют на Кузнечный пер. В сторону Московского вокзала проезд перекрыт.

написала Лариса в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Огонь удалось локализовать только в 6 часов, при этом о ликвидации еще не сообщалось. Пресс-служба ГУ МЧС опубликовала кадры с места. Один человек отравился угарным газом. 

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на данный момент проезд открыт. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Лаврова 

Теги: лиговский проспект, ограничение движения, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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