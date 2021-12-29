На Лиговском проспекте ограничивали движение из-за тушения пожара

На данный момент движение восстановлено.

Из-за пожара в доме №44 на Лиговском проспекте ограничивали проезд транспорта. Возгорание произошло в третьем часу ночи 24 января.

Всех направляют на Кузнечный пер. В сторону Московского вокзала проезд перекрыт. написала Лариса в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Огонь удалось локализовать только в 6 часов, при этом о ликвидации еще не сообщалось. Пресс-служба ГУ МЧС опубликовала кадры с места. Один человек отравился угарным газом.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на данный момент проезд открыт.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Лаврова