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На Левашовском шоссе 21 апреля ограничат движение из-за велогонки
Сегодня, 18:49
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На Левашовском шоссе 21 апреля ограничат движение из-за велогонки

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Движение транспорта будет закрыто 21 апреля с 13:30 до 17:00.

В четверг, 21 апреля, ограничат движение на участке Левашовского шоссе. Там пройдет велогонка "Открытие сезона — индивидуальная гонка на время". Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Смольного. 

Движение транспорта будет закрыто 21 апреля с 13:30 до 17:00. Гонка пройдет на участке шоссе от 2 км, въезд к садоводству "Ветеран", до 8 км, подъезд к дому № 20, корпусу 2. 

Ранее мы сообщали, что в тоннеле петербургской дамбы на неделю ограничат движение. Возможна полная остановка движения.

Фото: pixabay
 

Теги: велогонка, ограничение движения, соревнования
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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