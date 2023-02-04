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На Лесопарковой улице в 2025 году заработает производство гомеопатических препаратов
Сегодня, 15:01
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На Лесопарковой улице в 2025 году заработает производство гомеопатических препаратов

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Участок выкупили в частную собственность под фармакологическое производство еще в 2012 году.

Предприятие по производству гомеопатических препаратов построят на Лесопарковой улице, 12, к 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга, ссылаясь на главу администрации Андрея Хорта.

Участок выкупили в частную собственность под фармакологическое производство еще в 2012 году. В рамках первого этапа возведут административно-складской корпус, а после, в 2025 году, появится цех с оборудованием по смешиванию препаратов в закрытых герметичных емкостях. Проект строительства прошел все необходимые стадии согласования, имеется положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Отмечается, что предприятие "Гомеопатическая фармация" существует с 1998 года в Петербурге. Его основные производственные мощности находятся в центральной части города.

Ранее на Piter.TV: компания Ladoga построит завод по выпуску алкогольной продукции в Петербурге.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: гомеопатия, лекарственные препараты, лесопарковая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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