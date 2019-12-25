В Петербурге на автобусной остановке нашли мужчину с окровавленным лицом

Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В воскресенье, 1 ноября, в полицию Петербурга обратился молодой человек 1993 года рождения и рассказал, что на автобусной остановке у дома №19 на улице Ленсовета лежит мужчина с окровавленным лицом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Медики пытались спасти пострадавшего, однако он умер по пути в больницу. Бездыханное тело увезли в морг.

На вид мужчине около 40 лет, он был одет в черную одежду. При погибшем нашли паспорт, однако он оказался недействительным, так как принадлежал умершему в 2014 году человеку. Подробности происшествия выясняются.

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