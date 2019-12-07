На Ленинском проспекте горят четыре бытовки, контейнер и кровля подстанции

В Кировском районе Петербурге 7 декабря загорелись вагончики рядом со строящимся зданием, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
На Ленинском проспекте, 126 на терротории стройки горят четыре бытовки, один металлический контейнер и кровля кирпичной подстанции. Площадь возгарания составляет 60 квадратный метр. Пожару присвоен первый рейтинг сложности.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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