На Ленинском проспекте "Ленд Ровер" врезался в троллейбус

В Кировском районе Петербурга произошла авария с участием троллейбуса и "Ленд Ровера". Автомобиль хотел проскочить перед общественным транспортом, но не успел. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Местные жители добавили, что виновник ДТП поворачивал с Ленинского проспекта на бульвар Новаторов. На данный момент сведений о серьезно пострадавших нет. На место аварии вызвана скорая помощь и полиция. Пассажирам троллейбуса пришлось пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до дома.
Ранее Piter.tv писал о том, что на пересечении Бабушкина и Ивановской автомобилист сбил подростка.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Обсуждение ( 0 )