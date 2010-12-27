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На Ленинском проспекте "Ленд Ровер" врезался в троллейбус
Вчера, 22:31
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lesjasap

На Ленинском проспекте "Ленд Ровер" врезался в троллейбус

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Водитель пытался проскочить на повороте, но не рассчитал силы.

В Кировском районе Петербурга произошла авария с участием троллейбуса и "Ленд Ровера". Автомобиль хотел проскочить перед общественным транспортом, но не успел. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Местные жители добавили, что виновник ДТП поворачивал с Ленинского проспекта на бульвар Новаторов. На данный момент сведений о серьезно пострадавших нет. На место аварии вызвана скорая помощь и полиция. Пассажирам троллейбуса пришлось пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до дома. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на пересечении Бабушкина и Ивановской автомобилист сбил подростка.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: ленд ровер, ленинский проспект, троллейбус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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