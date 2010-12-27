Поезда дальнего следования задерживаются до одного часа.

В пятницу, 15 марта, на Ленинградском направлении произошел сбой в движении поездов. Об этом информируют в пресс-службе ОЖД.

Так, днем на участке Москва Товарная — Химки обнаружили техническую неисправность, которая вызвала задержки таких поездов, как № 766 "Сапсан", № 748 "Невский экспресс". Кроме того, опаздывают около десяти пригородных поездов. По сообщениям соответствующего ведомства, транспорт задерживается почти на час.

В данный момент специалисты ОЖД делают всё возможное, чтобы сократить отставание поездов сообщил в службе

Отметим, что пассажиры имеют право вернуть 3% за каждый последующий час опоздания поезда от стоимости билета, если задержка происходит по вине железнодорожников.

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