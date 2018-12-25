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На Ленинградской АЭС запустили реактор нового энергоблока
Сегодня, 22:10
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smirenny

На Ленинградской АЭС запустили реактор нового энергоблока

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В течение недели специалисты проведут более 50 тестирований.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что на новом энергоблоке Ленинградской АЭС впервые зафиксирована цепная .реакция.

Эксперты начали заключительный этап физического пуска нового энергоблока. Так, реакторную установку удалось впервые вывести на минимально-контролируемый уровень мощности. Всю неделю специалисты будут проводить более 50 тестирований. Потом будет получено разрешение на энергопуск и начнется поэтапный набор мощности. Поэтапный ввод энергоблока начался 19 июля. В промышленную эксплуатацию его хотят ввести в 2021 году: новейший энергоблок заменит энергоблок № 2, проработавший 45 лет.

Ранее мы писали, что на Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока.

Фото: vk.com/rearu

Теги: лаэс, ленинградская аэс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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