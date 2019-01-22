Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что на Ланском шоссе словесный конфликт закончился стрельбой и ранением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома 8 по Ланскому шоссе около 8:00 утра. Как оказалось, между двумя мужчинами случилась ссора. Один из них распылил в сторону оппонентов перцовый газ из баллончика. В итоге двое других участников ответили стрельбой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что нетрезвый петербуржец решил пострелять в воздух на набережной реки Фонтанки.

Фото:pixabay