Нетрезвый петербуржец решил пострелять в воздух на набережной реки Фонтанки

Обошлось без пострадавших.

Днем 2-го августа мужчина стрелял в воздух на набережной реки Фонтанки. О происходящем в полицию сообщила петербурженка.

Как удалось узнать Piter.TV, инцидент произошел у дома №40 в 13 часов. На место спустя 5 минут прибыл наряд полиции. Правоохранители задержали мужчину 1975-го года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что он осуществлял выстрелы из травматического пистолета, разрешение на него действует до 2024-го года.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Как выяснилось, гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ланском шоссе грабители избили сумкой по голове продавца магазина. Инцидент попал на видео.

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