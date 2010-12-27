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На "Лахта Центре" в тестовом режиме начал работать медиафасад
Сегодня, 17:01
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nastya960

На "Лахта Центре" в тестовом режиме начал работать медиафасад

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Медиафасад состоит из восьми разносторонних треугольников, и его площадь составляет 2000 квадратных метров.

В "Лахта Центре" на северной стороне небоскреба начались тестовые запуски медиафасада. Об этом сообщил руководитель направления по медиафасаду и слаботочным системам "Лахта Центра" Дмитрий Попов.

Медиафасад состоит из восьми разносторонних треугольников, и его площадь составляет 2000 квадратных метров. Этот масштабный арт-объект входит в общую систему архитектурной подсветки небоскреба. Фасад сделан из нескольких ломаных конструкций – больших треугольников.

Сейчас тестируются четыре из восьми. Каждый элемент медиафасада составлен из светодиодных ламелей, их общее количество – 15 тысяч.

Дмитрий Попов

Также Дмитрий Попов отметил, что в холле многофункционального здания появятся два медиафасала чуть меньших размеров.

Ранее на Piter.TV: Фото петербуржца с видом на "Лахта Центр" в грозу выставят в итальянской Сиене.

Фото: lakhta.cente.ru

Теги: дмитрий попов, лахта центр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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