На "Лахта Центре" в тестовом режиме начал работать медиафасад

В "Лахта Центре" на северной стороне небоскреба начались тестовые запуски медиафасада. Об этом сообщил руководитель направления по медиафасаду и слаботочным системам "Лахта Центра" Дмитрий Попов.
Медиафасад состоит из восьми разносторонних треугольников, и его площадь составляет 2000 квадратных метров. Этот масштабный арт-объект входит в общую систему архитектурной подсветки небоскреба. Фасад сделан из нескольких ломаных конструкций – больших треугольников.
Сейчас тестируются четыре из восьми. Каждый элемент медиафасада составлен из светодиодных ламелей, их общее количество – 15 тысяч.
Дмитрий Попов
Также Дмитрий Попов отметил, что в холле многофункционального здания появятся два медиафасала чуть меньших размеров.
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Фото: lakhta.cente.ru
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