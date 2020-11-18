На "Лахта Центре" протестировали новую архитектурную подсветку – видео

Накануне вечером на "Лахта Центре" прошли испытания новой архитектурной подсветки. Видео опубликовали в группе "Наш Приморский район".
Специалисты тестировали новые динамические эффекты и цветовые сценарии. При этом в "Лахта Центре" отметили, что любые цветовые, световые, фигурные и иные совпадения являются случайными.
Испытания проводились в рамках пуско-наладочных работ.
Лахта-центр в Петербурге признана лучшим небоскребом года в мире.
Видео: ВК/ Наш Приморский район
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