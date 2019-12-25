Лахта-центр в Петербурге признана лучшим небоскребом года в мире

Тройку лидеров премии замкнули пекинский и нью-йоркский архитектурные проекты.

Петербургская башня Газпрома или Лахта-центр завоевала премию Emporis Skyscraper Award как лучший небоскреб года среди всех высотных зданий мира. Об этом говорится на официальном сайте самого конкурса.

Известную премию в области высотной архитектуры вручили российскому проекту впервые за ее 20-летнюю историю. Лахта-центр высотой 462 метра является самым высоким зданием в России, в Европе и четырнадцатым по высоте зданием в мире. Отмечается, что жюри конкурса впечатлила необычная форма небоскреба, из-за которой петербуржцы в быту называют башню "кукурузой". Эксперты сравнили конструкцию здания с пятью повернутыми на 90 градусов крыльями с формой пылающего пламени. Также здание оценили за использование экологически чистых и энергоэффективных технологий: двустенный фасад не дает башне терять тепло, хотя небоскреб можно считать самым северным в мире.

Тройку лидеров замкнули небоскребы Leeza SOHO в Пекине и 35 Hudson Yards в Нью-Йорке высотой 194 метра и 316 метров соответственно. Пекинский проект отличился сплошным остеклением и атриумом, проходящим сквозь здание сверху вниз, а американский впечатлил жюри сочетанием баварского известняка и стекла, использованных при строительстве.

Ранее глава КГИОП рассказал, сколько Петербург тратит ежегодно на реставрацию памятников.

Фото: Piter.TV