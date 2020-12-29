Третий энергоблок ЛАЭС остановили для проведения текущего ремонта

В течение года работы пройдут на всех действующих блоках станции.

На Ленинградской АЭС началась ремонтная кампания 2021 года, первым для проведения текущего ремонта остановили энергоблок №3. Об этом 15 января рассказали в официальном сообществе ЛАЭС "ВКонтакте".

Известно, что в ходе работ новый блок №6 (ВВЭР-1200) подключат к действующей схеме выдачи мощности третьего и четвертого блоков с реакторами РБМК-1000. Всего в течение года специалисты ЛАЭС потратят на ремонты 241 сутки, работы различной сложности пройдут на всех действующих блоках станции.

Тем временем, энергоблок №6 отработал первый миллиард кВт*ч электроэнергии, поступающих в единую энергосистему России. Как рассказали сотрудники ЛАЭС в соцсетях, такой значимый результат достигнут за 85 суток на последнем этапе опытно-промышленной эксплуатации.

"Миллиардер" успешно отработал 85 суток на различных уровнях мощности и практически полностью готов к выработке электрической и тепловой энергии в условиях промышленной эксплуатации. пресс-служба ЛАЭС

Вестибюль станции метро "Маяковская" закрылся на ремонт.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС