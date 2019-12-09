На Кушелевской дороге торопливый автомобиль завалился на бок

Водитель переборщил со скоростью, и машину занесло.

Во втором часу ночи в четверг, 9 июля, на Кушелевской дороге произошло одиночное ДТП. У перекрестка с проспектом Маршала Блюхера автомобиль завалился на бок после неудачного маневра. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как машину на большой скорости заносит в бок и водитель не успевает выровнять транспортное средство. Автомобиль падает на правый бок и проезжает на нем по асфальту еще несколько метров. В каком состоянии находится водитель после переворота машины, пока неизвестно.

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Видео: Piter.TV