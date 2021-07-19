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На Кубани около кафе на глазах у очевидцев зарезали мужчину

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После конфликта нападавший ушел с места происшествия.

В Краснодарском крае во время конфликта около кафе был зарезан мужчина. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону. Инцидент произошел 17 июля около заведения общественного питания в городе Гулькевичи.

В ходе конфликта между двумя мужчинами один из них достал нож и нанес удары другому. После этого он скрылся. По данным ведомства, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Раненый мужчина нашел в себе силы зайти в кафе и попросить вызвать врачей. Однако, медики не смогли своевременно оказать ему помощь, мужчина скончался от потери крови и повреждения внутренних органов.

Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю расследуется уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 46-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

из сообщения СУ СК России по Краснодарскому краю

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении нападавшего меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на севере Москвы мужчина с ножом в руках вылез в окно многоэтажки и на протяжении часа кричал, что у него есть некие доказательства какого-то преступления.

Видео: Telegram / Кубанские Новости

Теги: драка, зарезал в драке, краснодарский край, кубань
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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