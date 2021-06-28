Мужчина с "доказательствами" повис на окне московской многоэтажки

В руках у него имелись какие-то документы, но он их обронил.

На севере Москвы мужчина с ножом в руках вылез в окно многоэтажки и на протяжении часа кричал, что у него есть некие доказательства какого-то преступления. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Ангарской улице. Мужчина кричал, что у него есть доказательства преступления, но бумаги, которые он держал в руке, упали вниз.

О происшествии на пульт экстренных служб сообщили очевидцы. На место событий были вызваны сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

По данным Telegram-канала LifeShot, мужчину с ножом, устроившего "перфоманс" задержали. Он пока не дал никаких комментариев по данной ситуации. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мужчина угнал автомобиль ДПС в центре Москвы.

Видео: Telegram/LIFE SHOT