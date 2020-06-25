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На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

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Также с 27 июня будут разрешены индивидуальные тренировки в фитнес-центрах, а также работа риелторов и стомотологий.

На Кубани с 27 июня возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания регионального оперативного штаба.

По его словам, в субъекте наблюдается положительная динамика распространения инфекции — количество заражённых падает. Кондратьев отметил, что отчасти поспособствовали принятые местными властями меры.

Помимо межмуниципального автобусного сообщения возобновятся авиарейсы между Сочи и Краснодаром. С этим решением согласились главы двух городов.

Также с 27 июня будут разрешены индивидуальные тренировки в фитнес-центрах, а также работа риелторов и стомотологий.

Ранее мы писали, что на Кубани отменяют карантин с 21 июня.

Видео: Youtube/Кубань 24

 
Теги: автобусы, краснодарский край, кубань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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