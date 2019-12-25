С начала эпидемии в Краснодарском края зарегистрировано 5252 случаев заражения коронавирусом.

На Кубани отменяют карантин с 21 июня. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Теперь в регионе будет введён режим повышенной готовности, при котором возможно сохранение некоторых ограничений. С 1 июля начнут работать детские лагеря, но они будут принимать детей только из Краснодарского края.

Кондратьев отметил, что с начала мая на Кубани не зафиксировано ни одного очага заражения COVID-19. В регионе не появилось инфицированных и среди отдыхающих.

С начала эпидемии в Краснодарском крае зарегистрировано 5252 случаев заражения коронавирусом, 57 человек скончалось. Губернатор отметил, что с 23 мая в регионе постепенно начали снимать ограничения — из-за чего опасались нового всплеска заражений. Но опасения, по его словам, не оправдались.

С 21 июня также откроются торгово-развлекательные центры — за исключением фудкортов и развлекательных зон для детей.

Ранее мы писали, что на Кубани ослабят контроль за въезжающими туристами с 21 июня.