При въезде в Краснодарский край всем гостям будет измеряться температура.

На Кубани ослабят контроль за въезжающими туристами с 21 июня. Об этом в эфире России-1 рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире "России-1".

Работу курортов в регионе остановили с 28 марта — отели и другие места для проживания туристов не имели права принимать гостей. С 1 июня смогли открыться только санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Все приезжавшие на Кубань без туристической путёвки помещались в обсерватор на 14 дней.

С 12 июня смогли открыться отели и гостиницы, у которых не более 50 номеров.

По словам Кондратьева, при въезде в Краснодарский край всем гостям будет измеряться температура. Туристы должны будут сообщить, в какое конкретно место они собираются. Глава региона подчеркнул, что не ожидает большого роста цен на отдых на курортах Кубани — считает, что цены будут на уровне прошлогодних. Кондратьев выразил уверенность в том, что нынешний курортный сезон будет успешным.

Ранее во время пандемии россиян оштрафовали на миллиард рублей за нарушение самоизоляции.