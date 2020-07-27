На Кубани внедорожник влетел в магазин

Пострадал мальчик, который был внутри магазина.

В Тихорецке Краснодарского края пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser въехал в магазин.

Данный инцидент произошел накануне, 26 июля. Пьяный бизнесмен на полном ходу въехал в местный магазин, а затем сразу выехал. Четвероклассник, который зашел в магазин был травмирован осколками разбившегося стекла. Осколок порезал ребенку ногу, сообщает ТАСС.

Ребенка доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Водитель не пострадал. Кроме того, мужчина отказался от медосвидетельствования. Телеграм-канал HUE сообщает, что водитель был пьян.

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Видео: HUE